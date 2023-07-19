25 июня партнеры компании FAVBET, ФК Динамо Киев и Monte, сошлись если не в принципиальном, то точно захватывающем противостоянии в Counter Strike: Global Offensive. Играли не просто на интерес, а для доброго дела – средства, собранные во время прямой трансляции, передали инициативе UNITED24 на реконструкцию разрушенного россиянами Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине.

Участниками шоуматча от Динамо стали защитники Максим Дячук, Николай Шапаренко, Назар Волошин и Александр Караваев. Противостояли им основатель Monte Владимир "Woro2k" Велетнюк, Сергей "DemQQ" Демченко, Айдын "KrizzeN" Турлибеков, а также тренер команды Сергей "lmbt" Бежанов.

К четверкам основного состава каждой команды во время матча также присоединились двое специальных гостей: рэп-исполнитель Tricky Nicki и юморист Антон Скуратов. Комментировал матч известный киберспортивный комментатор Арсений "ceh9" Триноженко.

В течение дня команды сыграли два матча. В первом, чтобы выровнять шансы, игрокам Monte усложнили задачу. Перед матчем они выбрали случайные пакеты с аксессуарами, которые они должны были использовать в течение всего матча – затемненные очки, женские перчатки и другие.

Впрочем, такой сюрприз от организаторов не помешал одной из лучших европейских команд CS:GO одержать уверенную победу. А "DemQQ" подарил зрителям памятный хайлайт, в одном раунде взяв "на нож" сразу трех соперников.

Второй матч играли смешанными составами, и на этот раз динамовцам во главе с Николаем Шапаренко удалось одержать победу.

Прямую трансляцию шоуматча смотрело несколько тысяч любителей киберспорта и футбольных фанатов, благодаря которым событие собрало более 60 000 гривен на благотворительность. Запись трансляции до сих пор доступна на ютуб-странице Динамо.

"Очень классно, что партнеры FAVBET по таким разным спортивным дисциплинам объединяются ради общей цели. Это и крутой развлекательный контент, и возможность привлечь к благотворительности огромное фанатское комьюнити обеих команд. Поздравляем команды с дружеской ничьей и благодарим всех, кто поддержал игру просмотрами и донатами", – рассказали в FAVBET.