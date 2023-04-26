Кубок Кипра, полуфиналы, вторые матчи

Омония – Пафос – 3:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Дискеруд, 34, Кассама, 79, Харалампус, 90+7 – Валакари, 13

АЕЛ Лимасол – Олимпиакос Никосия – 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Мендоса, 89

Удаление: Горупец, 90+3 (ОН)

Омония не рассчитывала на украинцев со старта. Беседин оказался в запасе, а Безус второй раз подряд не попал даже в заявку.

Тем не менее, хозяева смогли добыть путевку в решающий матч. Омония пропустила первой, но ответила Пафосу 3 своими мячами. Решающие голы были именно в присутствии Беседина, выпущенного на 70-й минуте. Украинский нападающий не отличился результативными действиями, но помог команде пробиться в финал.

Второй полуфинал также имел след нашего легионера. Кристиан Биловар просидел всю игру против Олимпиакоса Никосии в запасе, однако его АЕЛ также стал финалистом Кубка. Все решил гол Мендосы на 89-й минуте.

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