"Надеюсь, что киевляне смогут зацепиться за очки. Безапелляционно говорить, что нет шансов – неправильно. В еврокубках я поддерживаю и Шахтер, и Динамо, и Зарю. Для меня это украинские команды, которые должны приносить нам рейтинговые очки. Я не буду использовать словосочетание "без шансов", думаю, что динамовцы покусают Баварию. А как на самом деле будет – посмотрим.

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Не использовал бы слово "катастрофа" касательно потери Буяльского, но это серьезная недостача. Не могу выбрать между Бущаном и Бойко, ведь не хочу обидеть ни того, ни другого. Очень хорошо общаюсь с обоими. Очень классно для команды, что есть такая конкуренция среди вратарей. Классно и для самих голкиперов, они не позволяют друг другу расслабляться. Выбирать будет Луческу. И первый, и второй заслуживают играть в основе. Оба вратаря – классные, не могу выделить кого-то одного", – цитирует Рустама Худжамова Tribuna.

Напомним, матч 2-го тура Лиги чемпионов Бавария – Динамо состоится 29 сентября. Начало встречи в 22:00. Киевляне стартовали в ЛЧ с ничьей против Бенфики, а мюнхенцы разгромили Барселону.

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