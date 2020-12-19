Киевское Динамо, на мажорной ноте закончив первую половину сезона, ушло в отпуск. Футболисты по-разному восстанавливаются после напряженного графика: кто-то сразу полетел в теплые края (Виктор Цыганков), кто-то отправился за океан (Денис Бойко), а кто-то решил провести время с пользой.

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Например, Виталий Миколенко вместе с другими игроками киевского клуба – Даниилом Сухоручко, Вадимом Мащенко и Богданом Билошевским отправились на зимнюю рыбалку. Последний решил похвастаться уловом на своей странице в социальные сети Instagram.

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