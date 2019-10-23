"Динамо знищувало українців у другому таймі": хорватські ЗМІ пояснили "божевільний вчинок" Пятова і провал Шахтаря в ЛЧ

"Футбол 24" розповідає про реакцію хорватських ЗМІ на домашню нічию донецького Шахтаря із загребським Динамо у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Чому українцям прогнозують непотрапляння у плей-офф.

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Провідне спортивне видання Хорватії вважає, що Динамо нарешті позбулось власних комплексів і на рівних боролось з чемпіоном України, втративши виїзну перемогу. Каштру начебто програв тактичну дуель Б'єліці, а бразильці Шахтаря – підвели.

"За 15 хвилин до фінального свистка ми писали, що Динамо перебуває за крок від плей-офф Ліги чемпіонів. Святкування, на жаль, розпочались трішки зарано, але після харківського поєдинку "сині" все ще дуже близькі до своєї мети. Перед матчем ми оцінювали шанси обох команд, їхні козирі, досвід та клас футболістів – Шахтар переважав Динамо, але сама гра продемонструвала зовсім іншу реальність. Ненад Б'єліца зруйнував тактичний план Каштру завдяки захисній лінії з трьох гравців (Теофіль-Катрен, Ділавер, Періч), яким допомагали два швидкі фулбеки (Стояновіч, Леовац). Разом з Гаврановічем на вістрі вони формували "вбивчі" для господарів 3-6-1.

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Команда Б'єліци була змушена наздоганяти після гола Коноплянки, але зуміла продемонструвати характер і свої сильні сторони. Динамо не притискалось до власних воріт, високо пресингувало, змагалось без жодних комплексів з українськими "каріоками" (бразильцями, – прим.ред), які раніше за замовчуванням вигравали схожі поєдинки. Але цього разу все було інакше. Чому? Бо Динамо діяло відважно і дуже зосереджено протягом дев'яноста хвилин. Ми знали, чого хочемо, сміливо йшли вперед, конкретно тиснули на суперника, через що, зокрема, не витримали нерви Пятова. Якби не провал на правому фланзі оборони, все могло завершитись перемогою загребців.

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У попередні роки ми спостерігали за переляканою командою у Лізі чемпіонів, яка капітулювала ще до перетину кордону, тримаючи в руках паспорти. Ми спостерігали за командою, яка була лише аксесуаром турніру, вигідним для ставок букмекерів. Ми спостерігали за командою, яка стрімко накопичувала негативну різницю м'ячів. Але нічия у Харкові стала чітким сигналом – Динамо готове до великих звершень. Спочатку буде домашній матч з Шахтарем, а потім – візит у Мілан. Динамівці заслужили на похвалу. Якщо не вірите, подивіться запис харківського поєдинку", – пише видання, яке називає вчинок Пятова "божевільним", а пояснення нашого воротаря "трагічними".

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Найбільший хорватський таблоїд співає оди підопічним Б'єліци, а також відверто шкодує, що з Харкова не вдалось вивезти три очки. Мовляв, Динамо повинне більше засмучуватись через підсумковий рахунок, ніж "гірники", яких декілька разів рятував каркас воріт.

"Стійка, стійка, стійка. Динамо могло розраховувати на перемогу, якби не забракло влучності на завершальній стадії. "Сині" поступались, зрівнювали рахунок, а потім доводили до ейфорії власних уболівальників на харківському стадіоні. Команда грала блискуче, агресивно... але кляті стійки. І Ольмо, І Оршіч перевірили на міцність каркас, дозволивши господарям вирвати нічию перед матчем в Загребі. Динамо знищувало українців у другому таймі, але трішки підсіло, пропустивши другий м'яч. Шахтар провів у атаках останні хвилини поєдинку, проте потрібно визнати, що загребці були кращою та конкретнішою командою. Б'єліца має повне право сумувати, адже його хлопці демонстрували захопливий ритм з блискучими переміщеннями.

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Страждання тренера можуть закінчитись вже через 15 днів, коли Шахтар прибуде на матч-відповідь у Загреб. За підтримки своїх неймовірних уболівальників, Динамо потрібно показати українцям, що таке домашня атмосфера, і здобути перемогу на Максімірі, яка відчинить двері у плей-офф Ліги чемпіонів.

Index.hr: Б'єліца створив найкраще Динамо, яке ми коли-небудь бачили

Хорватська ейфорія продовжилась на сторінках порталу Index, який вважає, що нинішня версія Динамо – найкраща за багато років. Такий висновок журналіст видання Віце Карін зробив одразу після харківського протистояння:

"Динамо продовжило в Україні свою блискучу європейську серію, розписавши з Шахтарем результативну нічию. Після трьох турів з'явився розкішний шанс пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів. Це, мабуть, найкраще Динамо, яке більшість з нас бачили за своє життя. Успіхи Б'єліци з загребським клубом стали можливими завдяки хорошій організації та, насамперед, швидким переходам від оборони в атаку. Вчора в Харкові ми спостерігали за тим, наскільки ефективно динамівці використовують вільні зони на обширній території.

Голи Динамо у ворота Шахтаря – це короткий опис усіє роботи Б'єліци за останні два роки. Його підопічні провокували суперника на помилки, а потім проводили швидкі атаки. Успішний футбол "синіх" обнадіює перед ключовою битвою на Максімірі. Непотрапляння у плей-офф вважатиметься кепським результатом для настільки хорошого Динамо".

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