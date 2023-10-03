"Возвращения травмированного Шапаренко в Динамо ожидают после международной паузы", – отметил Вацко в программе Вацко On Air.

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Напомним, что Николай травмировал сухожилие двуглавой мышцы бедра в сентябре в расположении сборной Украины. К слову, хавбек в мае этого года восстановился от разрыва крестообразной связки коленного сустава, из-за которой пропустил около 8 месяцев.

В текущем сезоне Шапаренко сыграл в 7 матчах за Динамо во всех соревнованиях, записав в свой актив гол и результативную передачу.

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