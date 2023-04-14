Динамо рассчитывает на возвращение ключевых игроков для как можно лучшего завершения сезона.

Георгий Бущан и Николай Шапаренко близки к возвращению после тяжелых травм, из-за которых не выходили на поле с прошлого года.

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Кипер Динамо уже несколько недель работает в тренажерке и сказал следующее журналисту ПРОФУТБОЛ Digital Владимиру Зверову: "Напишите, что я возвращаюсь в общую группу". Шапаренко также должен вернуться на следующей неделе, но пока будет заниматься индивидуально. Очевидно, хавбек сможет играть несколько позже Бущана.

Следующий матч Динамо проведет 22 апреля – Классическое против Шахтера. Сейчас киевляне занимают только четвертую строчку и отстают от принципиального соперника на 9 очков, хотя сыграли на один матч больше.

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