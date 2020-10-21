"Причина поражения Динамо очень проста – это Ювентус. Это уровень футбола, к которому бело-синим нужно стремиться. А сейчас мы уступаем, и ничего с этим не поделаешь.

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За Динамо играло много молодых футболистов, неудивительно, что в таком турнире, как Лига чемпионов, они ошибаются. В концовке матча киевляне мне понравились – прижали Ювентус и могли забить. Ничего страшного – растет молодежь. Динамовцам в дальнейших матчах нужно прибавлять.

Супряга сильно зависит от командной игры, и в этом поединке шансов забить не имел. А вот Мората у Ювентуса имел два момента и дважды забил. Это и есть высокий класс форварда.

Не вижу смысла кого-то выделять в Динамо. Несмотря на поражение, хорошо смотрелась вся команда. Не нужно делать трагедии из проигрыша в первом туре, да еще и от Ювентуса. Думаю, все в дальнейшем будет для Динамо хорошо", – цитирует Анатолия Демьяненко Footboom.

Заметим, "Старая синьора" победила Динамо со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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