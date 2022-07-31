Международный турнир FC Aesch Under 19, матч за третье место

Динамо U-19 – Фулхэм U-19 – 4:2

Голы: Боль, 9, Царенко, 13, День, 54, Горбач, 64 – Гордон, 48, 58.

Юные динамовцы удачно начали поединок – уже на 9 минуте Боль вывел команду вперед, а Царенко за 4 минуты точным ударом удвоил преимущество.

Динамо уступило Валенсии в серии пенальти и остановилось в шаге от финала юношеского международного турнира

После перерыва Гордон отыграл один мяч, а к 58 минутам счет уже был 3:2 в пользу Динамо. Точку во встрече поставил Горбач.

Напомним, что динамовские юноши выступали в группе А, где уже встречались с Фулхэмом, проиграв тогда лондонцам (1:2). Это не помешало динамовцам стать победителями своего квартета – в других матчах киевляне одолели швейцарский Базель (5:1) и мексиканский Тигрес (3:1). В полуфинале "бело-синие" расписали феерическую ничью с Валенсией и уступили только в серии пенальти.

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