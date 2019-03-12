Динамо завезло в Украину самые дорогие Mercedes в 2018 году, – Наши деньги

Осенью 2018 года ООО Футбольный клуб Динамо Киев завезло в Украину три автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью 1,58 млн долларов. Об этом сообщает сайт "Наши деньги" со ссылкой на источник в Государственной фискальной службе Украины.

Два бронированных авто возглавили хит-парад самых дорогих "Мерседесов", ввезенных в Украину в прошлом году.

"Гармаша ще зарано списувати". Чому Карпати – беззубі, у Шарана – проблеми, а УПЛ нагадує цирк

ФК Динамо получил от немецкой компании R-Company GmbH два бронированных Mercedes-BenzS650 Maybach Guard, которые до растаможивания стоили 693 тыс. и 680 тыс. долларов.

С учетом полной уплаты 10%-ной пошлины, акциза и НДС стоимость автомобилей уже в Украине должна была составить соответственно 932 тыс. и 915 тыс. долларов.

Еще один автомобиль, ввезенный ФК Динамо – Mercedes Benz G63 AMG таможенной стоимостью 205,5 тыс. долларов.

"В 2017 году в Украине такие дорогие мерседесы не ввозили", – отмечают "Наши деньги".

Динамо отклонило предложение Сан-Паулу по Че Че, – журналист

Всего в 2018 году в Украину было ввезено 8,4 тыс. "Мерседесов", что на 2 тыс. больше, чем в 2017 году. Однако почти весь рост достигнут за счет около 2 тыс. "Мерседесов", растаможенных в ноябре-декабре с таможенной ценою ниже 5 тыс. долларов. Именно с 25 ноября по январь длился период льготного растаможивания так называемых "евроблях".