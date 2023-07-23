"Бело-синие" продолжат готовиться к первому матчу нового сезона УПЛ в столице.

Киевское Динамо завершило тренировочный сбор в Австрии, вернувшись в Украину. Об этом пишет пресс-служба "бело-синих".

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"То ощущение, когда наконец-то завершилось собрание, и возвращаешься в Украину", – пишут киевляне в своем Facebok-аккаунте, добавив снимок довольно Диалло.

Из Австрии команда прилетела в Кишинев. Оттуда динамовцы на клубном автобусе отправились в Киев, куда команда должна прибыть поздно вечером. В понедельник игроки получат выходной, а уже со вторника начнут подготовку к первой официальной игре в новом сезоне.

Напомним, Динамо стартует в новом сезоне УПЛ матчем против закарпатского Миная. Игра первого тура запланирована на 30 июля.

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