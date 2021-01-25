Накануне подопечные Мирчи Луческу провели заключительный спарринг против сборной Иордании, который завершился безголевой ничьей. Впереди у команды – возвращение в Украину.

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Как сообщает пресс-служба Динамо, сегодня утром у команды была одна тренировка, после чего игроки, тренеры и персонал отправились готовиться к вылету в Киев. Рейс запланирован на 16:00, ориентировочное время полета – пять часов.

Отмечается, что во вторник и в среду игроки получат выходные, а в четверг вновь соберутся на клубной базе в Конча-Заспе. Уже в пятницу, 29 января, динамовцы вылетают в Турцию на второй сбор, где также планируют провести ряд товарищеских поединков.

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