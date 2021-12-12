Динамо – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ
Динамо и Заря встречаются в 18-м туре чемпионата Украины. Стартовые составы команд и онлайн-трансляция матча – на "Футбол 24".
Матч Динамо – Заря стартовал в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно прямо в этой новости.
Динамо – Заря: анонс матча УПЛ
Стартовые составы команд
Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Гармаш.
Запасные: Бойко, Вербич, Шабанов, Леднев, Андриевский, Караваев, Витиньо, Кулач, Антюх.
Заря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо – Назарина, Цвек – Хомченовский, Сайядманеш, Громов – Гладкий.
Запасные: Жилкин, Казаков, Снурницин, Нагнойный, Алефиренко, Гильерме, Кабаев, Кристиан, Фримпонг.