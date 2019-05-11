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Динамо – Заря: онлайн-видеотрансляция матча – как это было

11 мая 19:06 1683 Читати українською
Динамо – Заря: онлайн-видеотрансляция матча – как это было
Динамо – Заря: онлайн-видеотрансляция матча

Динамо принимало Зарю в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок не определили победителя – 1:1.

11’ Назарий Русин
 
Силас 90+1’
11’ Назарий Русин
90+1’ Силас

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Заря, начался в 17:00 и закончился ничей.

Динамо на последних минутах упустило победу над Зарей – Силас красиво ответил на гол Русина

Стартовые составы команд:

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Сидорчук – Де Пена, Андриевский, Цыганков – Русин.

Запасные: Бущан, Шепелев, Шапаренко, Гармаш, Шабанов, Цитаишвили, Попов.

Заря: Шевченко – Караваев, Вернидуб, Чеберко, Каменюка – Чайковский, Арвеладзе – Лунев, Кочергин, Хомченовский – Иванович.

Запасные: Филипе, Литвин, Будковский, Кабаев, Белый, Громов, Силас.

Динамо – Заря – прямая видеотрансляция матча УПЛ

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