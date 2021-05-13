Где смотреть матч Динамо – Заря онлайн? Игру транслируют каналы "Футбол 1" (там же в 18:00 начнет свою работу "Студия LIVE") и UA:Первый. Встречу можно посмотреть на платформах oll.tv и MEGOGO при наличии платной подписки. Финал Кубка Украины принимает Тернополь – Городской стадион имени Романа Шухевича. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Заря на "Футбол 24", стартует в 19:00. Киевский клуб получил шанс оформить рекордный 9 дубль в истории независимой Украины. В свой 94 день рождения динамовцы противостоят команде, которая только ждет свой первый титул.

Динамо – Заря: анонс и прогноз на финал Кубка Украины

По сравнению с предыдущим матчем новоиспеченного чемпиона Луческу поменял лишь двух полевых игроков. Цыганков и Буяльский вышли вместо Караваева и Гармаша. Так что основа Динамо – боевая. Разве что запасной вратарь Денис Бойко, игравший преимущественно именно в Кубке, получает очередной шанс проявить себя. Скрипник по сравнению с последним матчем УПЛ делает ставку на сразу 9 новых имен. Свои места в основе сохранили лишь вратарь Василь и опорник Назарина.

Динамо: Бойко – Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Жерсон Родригес – Беседин

Запасные: Бущан, Де Пена, Леднев, Гармаш, Караваев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Сирота

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Иванисеня, Жуниор Рейс – Назарина – Хомченовский Юрченко, Кочергин – Кабаев, Громов

Запасные: Шевченко, Руфати, Абу Ханна, Цыганикс, Цвек, Лунев, Гладкий, Сайядманеш, Шахаб