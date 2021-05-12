Динамо Киев и Заря сыграют в финале Кубка Украины 2020/21. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Киевляне попытаются триумфально завершить роскошный для себя сезон, завоевав третий трофей в кампании 2020/21. Для Динамо это уже 18-й финал Кубка Украины (из них 12 выигранных), а вот луганчане свой единственный финал проиграли – Шахтеру в 2016-м.

Матч Динамо – Заря состоится в четверг, 13 мая, в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича. Начало финала Кубка Украины – в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая закроет футбольный сезон в Украине.

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Динамо Киев – Заря: где смотреть финальный матч Кубка Украины

Встречу в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть Динамо – Заря вживую можно на "UA:Перший", а также на телеканале "Футбол 1" начиная с 18:55. Там же в 18:00 стартует студия Live, которая подведет итоги поединка в 21:10. Кроме этого, прямая трансляция финала Кубка Украины состоится на платформе oll.tv (при наличии соответствующей подписки).

Напомним, Динамо в полуфинале сломило сопротивление Агробизнеса, а Заря в серии пенальти выбила Александрию. Финал Кубка Украины станет последним матчем сезона 2020/21 – раньше киевляне стали чемпионами УПЛ, а Заря финишировала третьей.

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