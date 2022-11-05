Динамо в текущем сезоне еврокубков заработало за участие в двух турнирах. Первая часть доходов принесла участие в квалификации Лиги чемпионов, где киевляне дошли до плей-офф квалификации, за что смогли получить 5 миллионов евро.

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Вторая часть – за участие в Лиге Европы. Так, Динамо получило 3,63 млн евро за выход в групповой этап Лиги Европы (для сравнения – группа Лиги чемпионов принесла бы 15,64 млн). Еще динамовцы получили почти 3,83 миллионов евро за рейтинг команды за последние 10 лет. Сумма рассчитывалась так: все участники после выхода в групповой этап сформировали рейтинг, который зависел от выступлений в еврокубках за последние 10 лет.

Команда, которая находится на последнем месте этого рейтинга, получает одну "долю" – в Лиге Европы она составляет 132 тысячи евро. Следующая команда в списке получает две "доли" – 264 тысячи. Динамо же оказалось в этом рейтинге на 4 месте, уступив Манчестер Юнайтед, Арсенал и Роме.

Выступления же в турнире принесли 210 тысяч евро – "бело-синие" сыграли вничью в одном матче, проиграв остальные. В общем, выступление в Лиге Европы обогатило казну Динамо на 7,668 миллиона евро. Например, Шахтер за Лигу чемпионов получил 42 миллиона.

А СК Днепр-1 за участие в Лиге конференций получил 5,24 млн евро. 2,94 млн принес выход в группу, еще 1,67 млн ​​евро украинский клуб получит по итогам выступления в группе Е. 325 тысяч евро СК Днепр-1 получит за второе место в группе, и еще 300 тысяч – за выход в плей -офф Лиги конференций.

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