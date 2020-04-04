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"Динамо заработает хорошие деньги, если решит его продать": экс-игрок "бело-синих" назвал лучшего в составе киевлян

01:07 26 Читати українською
"Динамо заработает хорошие деньги, если решит его продать": экс-игрок "бело-синих" назвал лучшего в составе киевлян
Милош Нинкович / фото: ФК Сидней

Бывший полузащитник Динамо Милош Нинкович поделился мнением относительно игроков киевлян и назвал лучшего в составе "бело-синих".

"Если помните, когда я был в Динамо, в команде играло много легионеров. Сейчас их гораздо меньше – клуб дает шанс молодым игрокам, собственным воспитанникам, и это самое главное. Наверное, сейчас политика клуба изменилась, руководство и тренер хотят задействовать своих футболистов, украинцев.

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Если у тебя в команде много своих ребят, много молодежи, нужно время, чтобы все получилось. Это непростой процесс. Уверен, через какой-то период – месяц, полгода или год – эти талантливые ребята, которые очень хорошо играют в футбол, проявят себя. А еще через некоторое время клуб сможет заработать, продав их за границу.

Кого могу выделить в составе Динамо? Я смотрел последнюю игру сборной Украины с Сербией, и мне очень понравился Виктор Цыганков, он молодой, перспективный и здорово играет. Думаю, если Динамо решит его продать, то заработает очень хорошие деньги", – поделился Нинкович в комментарии официальному сайту Динамо.

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Милош Нинкович Милош Нинкович Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев
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