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Динамо запустит новую версию официального сайта

13:17 23 Читати українською
Динамо запустит новую версию официального сайта
Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо вскоре будет иметь новый дизайн своего официального сайта.

Журналист Кирилл Крижановский в своем Telegram-канале сообщил, что киевское Динамо готовит новую версию своего официального сайта.

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По информации источника, обновленный клубный сайт начнет работу через месяц-полтора. Его стоимость превышает цену разработки нового сайта Мариуполя в 10-12 раз.

В 7 туре УПЛ Динамо дома сыграет против черниговской Десны. Матч состоится 15 сентября в 17:00.

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