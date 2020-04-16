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Динамо запустило в продажу фирменные медицинские маски

23:35 15 Читати українською
Динамо запустило в продажу фирменные медицинские маски
Игроки Динамо сейчас могут общаться на таком расстоянии только в масках / ФК Динамо

Киевский клуб решил оставаться в тренде и начал продажу необходимого аксессуара во время пандемии коронавируса.

Динамо начало реализацию брендированных фирменных масок, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Филиппов прокомментировал интерес со стороны Динамо

Медицинские маски многоразового использования могут понадобиться болельщикам клуба на время карантина. За эксклюзивную модель с надписью FC DK клуб в своем фирменном магазине просит 159 гривен, однако призывает всех по возможности оставаться дома.

К слову, Динамо продлило карантин для команды до 24 апреля.

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