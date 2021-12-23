Динамо запустило голосование за лучшего игрока года
Динамо в своем Telegram-канале выбирает лучшего футболиста киевлян по итогам 2021 года.
Луческу выступил против возвращения Жерсона в Динамо
В список номинантов вошли 10 игроков, среди которых: Георгий Бущан, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Денис Гармаш, Карлос де Пена.
Напомним, перед зимним перерывом Динамо потеряло лидерство УПЛ, отпустив Шахтер на 2 очка.
Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо
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