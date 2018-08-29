toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Динамо заплатит СК Днепр-1 за Супрягу только после перепродажи футболиста, – СМИ

12:43 68 Читати українською
Динамо заплатит СК Днепр-1 за Супрягу только после перепродажи футболиста, – СМИ
Владислав Супряга / Фото ФК Динамо

Стали известны детали трансфера форварда Владислава Супряги с СК Днепр-1 в Динамо.

По информации ведущих шоу "ТаТоТаке", киевское Динамо пока не заплатило за переход форварда Владислава Супряги.

Хацкевич: Динамо нужен форвард, но у нас есть определенный уровень зарплат

6 млн євро за трансфер Супряги СК Днепр-1 получит лишь после перепродажи футболиста. Кроме этого, СК Днепр-1 получит 50% суммы от суммы потенциальной перепродажи.

К слову, вчера Супряга дебютировал за Динамо в Лиге чемпионов.

Кто такой Владислав Супряга, и почему Динамо его подписало за баснословные деньги

.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
41
мин
ПАОК
22:00
Бенфика
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук