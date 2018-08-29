Динамо заплатит СК Днепр-1 за Супрягу только после перепродажи футболиста, – СМИ

Стали известны детали трансфера форварда Владислава Супряги с СК Днепр-1 в Динамо.

По информации ведущих шоу "ТаТоТаке", киевское Динамо пока не заплатило за переход форварда Владислава Супряги.

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6 млн євро за трансфер Супряги СК Днепр-1 получит лишь после перепродажи футболиста. Кроме этого, СК Днепр-1 получит 50% суммы от суммы потенциальной перепродажи.

К слову, вчера Супряга дебютировал за Динамо в Лиге чемпионов.

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