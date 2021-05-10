Динамо заняло второе место в Европе в рейтинге игрового времени воспитанников клуба
Международный центр спортивных исследований опубликовал интересный рейтинг, в котором киевский клуб оказался в шаге от лидера.
Киевское Динамо вошло в список команд топ-27 лучших европейских лиг по проценту игрового времени воспитанников клуба, сообщает CIES.
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"Бело-синие" оказались на второй строчке с показателем в 60,2% (среди тех, кто провел не менее трех сезонов в структуре клуба с 15 до 21 года). В составе Динамо в текущем сезоне сыграли 16 воспитанников. Опередила киевский клуб лишь словацкая Жилина (61,5%).
Вышеупомянутый рейтинг клубов выглядит следующим образом:
1. Жилина (Словакия) – 61,5%.
2. Динамо Киев (Украина) – 60,2%.
3. Сигма (Чехия) – 52%.
4. Словацко (Чехия) – 51,1%.
5. Бней Сахнин (Израиль) – 49,5%.
6. Адмира МД (Австрия) – 49,2%.
7. Сельта (Испания) – 49%.
8. Ружомберок (Словакия) – 48,9%.
9. Реал Сосьедад (Испания) – 48,5%.
10. Горица (Словения) – 48,4%.
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