Международный центр спортивных исследований опубликовал интересный рейтинг, в котором киевский клуб оказался в шаге от лидера.

Киевское Динамо вошло в список команд топ-27 лучших европейских лиг по проценту игрового времени воспитанников клуба, сообщает CIES.

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"Бело-синие" оказались на второй строчке с показателем в 60,2% (среди тех, кто провел не менее трех сезонов в структуре клуба с 15 до 21 года). В составе Динамо в текущем сезоне сыграли 16 воспитанников. Опередила киевский клуб лишь словацкая Жилина (61,5%).

Вышеупомянутый рейтинг клубов выглядит следующим образом:

1. Жилина (Словакия) – 61,5%.

2. Динамо Киев (Украина) – 60,2%.

3. Сигма (Чехия) – 52%.

4. Словацко (Чехия) – 51,1%.

5. Бней Сахнин (Израиль) – 49,5%.

6. Адмира МД (Австрия) – 49,2%.

7. Сельта (Испания) – 49%.

8. Ружомберок (Словакия) – 48,9%.

9. Реал Сосьедад (Испания) – 48,5%.

10. Горица (Словения) – 48,4%.

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