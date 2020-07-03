Динамо заменит Михайличенко на иностранного тренера после завершения сезона, – СМИ

На тренерском мостике киевского клуба планируются серьезные изменения.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко покинет должность главного тренера по окончании сезона, сообщает издание TK Media.

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57-летний специалист, скорее всего, останется в клубе и вернется на одну из должностей в руководстве Динамо. К слову, прежде чем как снова возглавить "бело-синих", Михайличенко работал спортивным директором киевлян.

Кандидатура нового тренера Динамо пока обсуждается, однако президент клуба Игорь Суркис ищет на эту роль иностранного специалиста. Среди прочих, на эту должность претендует и бывший наставник "бело-синих" Юрий Семин.

Напомним, Михайличенко возглавил Динамо в августе 2019 года, сменив на этом посту Александра Хацкевича.

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