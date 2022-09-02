Динамо закрыло трансфер вингера из европейского чемпионата – пресса назвала минимальную сумму компенсации
17:12 - Читати українською
Ямайский вингер Кахим Паррис приближается к переходу в украинскую Премьер-лигу.
Кахим Паррис покидает Копер и переходит в Динамо, сообщает Ekipa24. Вингер уже не сыграет в сегодняшнем матче Копера и прощается с командой.
Динамо подписало двух атакующих легионеров за день, – источник
По информации источника, руководство словенского клуба не хотело отпускать Парриса. Ситуацию могло изменить только предложение более чем в 1 миллион евро.
В прошлом сезоне 22-летний Кахим стал вице-чемпионом Словении в составе Копера. В активе вингера 10 голов и 3 ассиста за 34 матча чемпионата.
Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter