Ямайский вингер Кахим Паррис приближается к переходу в украинскую Премьер-лигу.

Кахим Паррис покидает Копер и переходит в Динамо, сообщает Ekipa24. Вингер уже не сыграет в сегодняшнем матче Копера и прощается с командой.

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По информации источника, руководство словенского клуба не хотело отпускать Парриса. Ситуацию могло изменить только предложение более чем в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне 22-летний Кахим стал вице-чемпионом Словении в составе Копера. В активе вингера 10 голов и 3 ассиста за 34 матча чемпионата.

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