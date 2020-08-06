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Динамо закрыло доступ на клубную базу для журналистов

12:53 - Читати українською
Динамо закрыло доступ на клубную базу для журналистов
Мирча Луческу / фото: Динамо

Киевское Динамо продолжает готовиться к новому сезону под руководством Мирчи Луческу.

Столичный клуб решил запретить доступ на клубную базу в Конча-Заспе для посторонних лиц. В частности, это касается журналистов, сообщает официальный сайт Динамо.

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"Вход на базу Динамо ограничен, посещение матчей и тренировок команды разрешено только отдельным сотрудникам клуба. Информация (фото и видео) о товарищеских поединках будет размещена в открытом доступе на официальном сайте, а также в социальных сетях и на Youtube-канале клуба", – сообщает пресс-служба киевлян.

Напомним, уже 7 августа на Динамо ожидает первый спарринг под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу, соперником киевлян станет Верес.

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Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Межсезонные сборы
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