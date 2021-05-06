6 мая "бело-синие" заключили новое долгосрочное соглашение с Ванатом, информирует официальный сайт клуба. Сроки контракта не уточняются.

Ванат: Моя ближайшая цель – закрепиться в первой команде Динамо

19-летний форвард прекрасно себя проявил в текущем сезоне молодежного первенства, став лучшим бомбардиром и побив рекорд Алиева. В его активе 25 голов за Динамо U-21 и 8 – за Динамо U-19. Кроме того, Ванат дважды попадал в заявку первой команды в матчах УПЛ.

К слову, в 24-м туре чемпионата Украины U-21 киевляне на выезде одолели Ворсклу 4:2 и досрочно завоевали золотые медали турнира.

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