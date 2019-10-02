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Динамо заключило новый долгосрочный контракт с Бущаном

08:00 27 Читати українською
Динамо заключило новый долгосрочный контракт с Бущаном
Георгий Бущан / ФК Динамо

Киевское Динамо пролонгировало соглашение с голкипером команды Георгием Бущаном.

Динамо смогло достичь договоренности с 25-летним голкипером, информирует официальный сайт столичного гранда.

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Новый контракт игрока рассчитан до лета 2023 года. Уроженец Одессы является воспитанником Динамо, его дебют за основной состав команды состоялся 20 августа 2017 года в матче против Стали. Правда, Бущан так и не смог выиграть конкуренцию у Дениса Бойко, поэтому его максимум за один сезон УПЛ – 7 матчей в предыдущей кампании.

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К слову, именно Георгий защищал ворота Динамо в матче девятого тура чемпионата Украины против СК Днепр-1 – победа киевлян 2:0.

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