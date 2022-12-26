"Мы только начали то, что Динамо делает уже четыре года. Мы делаем новый проект и показываем, что можем через два-три года продолжать становиться чемпионами, если эта команда сохранится. Мы отдадим все, чтобы Шахтер стал чемпионом в этом году.

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Мы двигаемся от матча к матчу и выгрызаем победы. И мы уже показали, что у нас достаточно материала для этого строительства. Мои футболисты уверены в себе, и на последнем матче этого года с Ворсклой мы пообещали друг другу, что будем сражаться до конца.

Однако у нас еще столько пространства впереди благодаря нашей молодой команде, благодаря тому качеству, которое имеем. Потому что мы только приступили к тому, что Динамо уже сделало четыре года назад. И это пространство – мотивация двигаться вперед. В этом наше преимущество. Они заканчивают свой проект, а мы начинаем", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, на зимнюю паузу "горняки" ушли на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от СК Днепр-1 на 5 очков.

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