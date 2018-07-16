Динамо заявилось на сезон УПЛ 2018/19 без Рудько, Пантича и Гонсалеса, но Пиваричем и Кадаром

Стала известна заявка киевского Динамо на сезон УПЛ 2018/2019. В ней нашлось место Тамашу Кадару и Йосип Пиваричу.

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала заявку киевского Динамо на сезон 2018/2019.

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В списке не нашлось места голкиперу Артуру Рудько, защитнику Александару Пантичу и Карлосу Самбрано, а также хавбекам Никите Корзуну и Дерлису Гонсалесу. Ранее была информация, что главный тренер Александр Хацкевич не рассчитывает на этих игроков.

Зато нашлось место в заявке Йосипу Пиваричу и Тамашу Кадару. Ранее сообщалось, что оба могут покинуть киевский клуб.