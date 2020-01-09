Динамо заинтересовано в трансфере экс-форварда Зари Паулинью, – СМИ

Нападающий Левски Паулинью может вернуться в УПЛ в зимнее трансферное окно.

Бразильский нападающий Левски Виктор Паулинью попал в сферу интересов Динамо, сообщает издание Тема Спорт.

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У Паулинью есть опыт выступлений в УПЛ, он провел 3 сезона в составе луганской Зари, из которой перешел в Левски течение сезона 2017/2018.

К слову, в этом сезоне 26-летний Паулинью провел 20 матчей в чемпионате Болгарии в составе Левски, отметившись 7 голами.

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