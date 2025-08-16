Динамо заинтересовалось экс-игроком Реала, которого связывали с Металлистом 1925
Динамо надеется найти усиление для команды в линию атаки.
Динамо заинтересовалось 23-летним вингером Хетафе Петером Федерико. Об этом сообщает ТаТоТаке. Ранее доминиканец попадал в сферу интересов Металлиста 1925, но еще на уровне просмотра клуб отказался от игрока.
Петер Федерико – воспитанник Реала. Он выступал за разные молодежные команды в составе мадридцев. Вингер в январе 2024 года перешел в аренду в Валенсию, где на то время выступал Роман Яремчук.
В Хетафе Петер Федерико перешел летом 2024 года. Всего он сыграл за клуб в 21 матче, забив один гол. Источник отмечает, что у игрока конфликт с главным тренером Хетафе.
Transfermarkt оценивает доминиканца в 1,2 миллиона евро.