Динамо заинтересовалось 23-летним вингером Хетафе Петером Федерико. Об этом сообщает ТаТоТаке. Ранее доминиканец попадал в сферу интересов Металлиста 1925, но еще на уровне просмотра клуб отказался от игрока.

УПЛ, Турнирная таблица: Оболонь на вершине, Динамо и Колос без потерь, трое неудачников ждут первых баллов

Петер Федерико – воспитанник Реала. Он выступал за разные молодежные команды в составе мадридцев. Вингер в январе 2024 года перешел в аренду в Валенсию, где на то время выступал Роман Яремчук.

В Хетафе Петер Федерико перешел летом 2024 года. Всего он сыграл за клуб в 21 матче, забив один гол. Источник отмечает, что у игрока конфликт с главным тренером Хетафе.

Transfermarkt оценивает доминиканца в 1,2 миллиона евро.

Эпицентр – Динамо: анонс матча УПЛ