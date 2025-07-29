Динамо заинтересовалось Абдуллой Манне из шведского Мьельбю, но переговоры между клубами еще не начались. Об этом сообщает Александр Иванченко в своих соцсетях.

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Манне присоединился к Мьельбю в январе 2024 года, перейдя из гамбийского Валлидана. Абдулли –универсальный игрок. Преимущественно 20-летний гамбиец выступает на позиции левого вингера, но также может выходить на поле как атакующий полузащитник, левый полузащитник, центральный полузащитник и центральный нападающий.

Контракт Абдулли с Мьельбю действует до 31 декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 1,5 миллиона евро. В общем гамбиец сыграл за шведский клуб в 22 матчах, в которых забил восемь голов и отдал два ассиста.

Стоит заметить, что Динамо не единственный клуб, который присматривается к Манне. Гамбийцем интересуются также Олимпиакос Яремчука, Борнмут Забарного, Паок, Фенербахче и Башакшехир.

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