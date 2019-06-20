toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДАРИО СРНА НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Динамо заинтересовалось полузащитником сборной Израиля

15:23 352 Читати українською
Динамо заинтересовалось полузащитником сборной Израиля
Омер Лаку / Instagram

Израильский хавбек Омер Лаку может перейти в Динамо.

Киевское Динамо проявляет интерес к полузащитнику Ирони Кирьят-Шмона Омеру Лаку, сообщает Sport Arena.

Миколенко как часть обновления Милана: легенда клуба Тассотти и итальянские СМИ дали свою оценку возможного трансфера

Футболист привлек внимание киевского клуба в прошлом году во время Мемориала Валерия Лобановского, на котором выступал в составе сборной Израиля U-21.

Интерес к футболисту также проявляют московское Динамо и софийский ЦСКА, которые составят конкуренцию "бело-синим".

Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравців

blog_ava
Коноплянка в Фенербахче: трансфер под угрозой срыва
10:05
585
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Омер Лаку Омер Лаку Трансферы Ирони Кирьят-Шмона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Срна вошел в тренерский штаб Шахтера
    Україна — 10:16827 Срна вошел в тренерский штаб Шахтера
8
час
:
17
мин
Уругвай
02:00
Япония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук