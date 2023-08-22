Экс-игрок Сошо Исмаил Анеба оказался в сфере интересов Динамо, утверждает L`Equipe.

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Кроме киевлян, на 24-летнего француза претендуют Мальорка, Ференцварош и Лас-Пальмас. Отмечается, что киевляне ближе всего к подписанию Анебы, который этим летом остался без клуба, хотя был лидером центра защиты Сошо.

К слову, Анеба выступал за Сошо с 2021 года, успел сыграть за 2 сезона 67 матчей, в которых дважды ассистировал партнерам. Transfermarkt оценивает француза в 2 млн евро.

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