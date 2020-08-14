Динамо заинтересовалось чемпионом Европы из Лестера – российский гранд в конкурентах

Вице-чемпионы Украины серьезно заинтересованы в услугах 31-летнего хавбека Лестера Адриена Силвы, утверждает Record.

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Три года назад "лисы" отдали за лидера Спортинга 25 млн евро, однако полузащитник не смог заиграть на Кинг Пауэр Стэдиум. Последние полтора года Силва выступал на правах аренды за Монако, где тоже не демонстрировал яркой игры – всего 4 ассиста в 37 матчах. Лестер не собирается удерживать полузащитника, контракт которого истекает следующим летом. Отмечается, что конкуренцию Динамо в подписании игрока может составить московский ЦСКА.

Напомним, Адриен Силва был основным исполнителем в сборной Португалии, которая выиграла Евро-2016. Нынешняя цена хавбека за Transfermarkt – 8 млн евро.

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