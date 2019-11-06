Динамо Загреб – Шахтер: стартовые составы на матч Лиги чемпионов – джокер Каштру выходит с первых минут

Загребское Динамо принимает донецкий Шахтер в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Динамо Загреб – Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе Максимир. Телеканал "Футбол 2" покажет поединок в прямом эфире. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура группового этапа ЛЧ.
Динамо Загреб – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Наставник "горняков" Луиш Каштру решил довериться Додо на правом фланге обороны. Молодой бразилец дважды эффектно появлялся со скамейки запасных, забив Аталанте и Динамо Загреб в Харькове. Зато место травмированного Евгения Коноплянки в основе занял другой украинец – Виктор Коваленко.
Стартовые составы команд:
Динамо Загреб: Ливакович – Стоянович, Теофиль-Катрен, Перич, Леовац – Моро, Дилавер, Адеми – Ольмо, Оршич – Петкович
Запасные: Загорац, Шитум, Иванушец, Мубандже, Атиемвен, Гьира, Кадзёр
Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес
Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентиньо, Тете, Сикан
Ольмо против Степаненко, Тете в основе, украинец Хочолава – хорватские СМИ с фейлами анонсировали матч Динамо З – Шахтер