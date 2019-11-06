Динамо Загреб – Шахтер: стартовые составы на матч Лиги чемпионов – джокер Каштру выходит с первых минут

Загребское Динамо принимает донецкий Шахтер в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч Динамо Загреб – Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе Максимир. Телеканал "Футбол 2" покажет поединок в прямом эфире. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура группового этапа ЛЧ.

Динамо Загреб – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Наставник "горняков" Луиш Каштру решил довериться Додо на правом фланге обороны. Молодой бразилец дважды эффектно появлялся со скамейки запасных, забив Аталанте и Динамо Загреб в Харькове. Зато место травмированного Евгения Коноплянки в основе занял другой украинец – Виктор Коваленко.

Стартовые составы команд:

Динамо Загреб: Ливакович – Стоянович, Теофиль-Катрен, Перич, Леовац – Моро, Дилавер, Адеми – Ольмо, Оршич – Петкович

Запасные: Загорац, Шитум, Иванушец, Мубандже, Атиемвен, Гьира, Кадзёр

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентиньо, Тете, Сикан

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Наш склад на матч із «Динамо» (Загреб).



Стежте за грою #ДинамоЗШахтар онлайн: https://t.co/6oKjE1MKVG. pic.twitter.com/IaNrkkvd5K — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) November 6, 2019

Ольмо против Степаненко, Тете в основе, украинец Хочолава – хорватские СМИ с фейлами анонсировали матч Динамо З – Шахтер