Динамо Загреб – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Шахтер встречается с загребским Динамо в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов-2019/20. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо Загреб – Шахтер состоится 6 ноября в Загребе на стадионе Максимир. Начало игры Лиги чемпионов в 22:00 по киевскому времени.

Поединок Динамо Загреб – Шахтер онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 21:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Динамо Загреб – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Напомним, что после трех туров группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 Шахтер и Динамо Загреб имеют в активе по 4 очка и делят 2-3 места в группе C. Поединок в Загребе может стать ключевым в борьбе за выход в плей-офф.

Шахтер на прошлой неделе вылетел из Кубка Украины, но выиграл 12 из 13 матчей внутреннего чемпионата и уверенно лидирует в УПЛ. Поэтому имеет возможность сконцентрироваться на евроарене. Динамо прекрасно выступает в хорватском первенстве, занимая первое место. Соперник "горняков" месяц не знает поражений во всех турнирах.

Динамо Загреб – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов