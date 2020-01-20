Динамо Загреб получило предложения из АПЛ и Бундеслиги по трансферу Ольмо – испанец сделал свой выбор

За полузащитника Динамо Загреб Дани Ольмо ведется настоящая борьба между клубами из топ-чемпионатов.

Немецкий РБ Лейпциг предложил хорватскому клубу 16 млн евро за 21-летнего игрока, сообщает Jutarnji List. Сам Ольмо уже заявил руководству Динамо З, что хочет продолжить карьеру именно в Бундеслиге.

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Правда, Динамо З получило предложение из АПЛ в размере 25 млн евро. По информации источника, оно, скорее всего, поступило от Вулверхэмптона. Хорваты пока не дали окончательных ответов ни одному из заинтересованных клубов.

Напомним, еще несколько дней назад Ольмо был близок к переходу в Милан, но "россонери" не захотели выплачивать 7 млн ​​евро комиссионных агентам игрока.

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