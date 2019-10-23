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Шахтер – Динамо Загреб: Оршич заявил, что хорваты могли забить третий гол

12:20 45 Читати українською
Шахтер – Динамо Загреб: Оршич заявил, что хорваты могли забить третий гол
Мислав Оршич / Reuters

Полузащитник Динамо Загреб Мислав Оршич прокомментировал ничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера (2:2).

16’ Евгений Коноплянка
75’ Додо
 
Дани Ольмо 25’
Мислав Оршич 60’
16’ Евгений Коноплянка
25’ Дани Ольмо
60’ Мислав Оршич
75’ Додо

"После первого пропущенного гола мы проснулись и поняли, что Динамо Загреб имеет шанс ответить. Был момент, когда мы вели в счете 2:1, и могли забить третий гол.

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Но ничья в матче с Шахтером – это тоже хороший результат. Мы укрепили нашу уверенность перед следующими матчами", – поделился Оршич в комментарии Sportske.jutarnji.

Напомним, Шахтер и загребское Динамо не смогли выявить сильнейшего, расписав результативную ничью (2:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Динамо Загреб Динамо Загреб Шахтер - Динамо Загреб Шахтер Шахтер Мислав Оршич Мислав Оршич
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