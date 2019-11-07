Динамо Загреб – Шахтер: Послематчевая пресс-конференция Ненада Бьелицы

Главный тренер загребского Динамо Ненад Бьелица поделился впечатлениями от ничьей с Шахтером (3:3) в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов

"Я вообще не хочу комментировать ситуацию на последних минутах. Не важно, что я сказал Брыху. Я давно против VAR. Он убивает эмоции, создает нелепые ситуации в футболе. И в Италии, и в Англии, и сегодня эта система приводит к странным ситуациям.

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Я считаю, что лучше пусть судья ошибется – это просто человеческая ошибка. С помощью VAR мы стараемся их исправить, но делаем новые фейл. Не поддерживаю эту систему. Она вредит футболу, вообще не нужна.

У нас было много нервных моментов. Сами себе создали проблемы. Шахтер удивил нас с тактической точки зрения. Тайсон и Марлос играли широко на флангах, хотя обычно держатся центра.

Я считаю, что мы заслужили победу. В любом случае, набрали одно очко, которое очень ценное в борьбе за выход из группы. Не могу предъявить своим подопечным никаких претензий. Мы дрались на полную, они отдали все силы на поле.

Мы ожидаем 6 очков в следующих двух матчах. Манчестер Сити сегодня показал, что он не безгрешен. Можно покусать и фаворита. А против Аталанты мы умеем играть на равных", – сказал Бьелица после матча с "горняками".

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