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Динамо Загреб – Шахтер: Послематчевая пресс-конференция Ненада Бьелицы

00:37 79 Читати українською
Динамо Загреб – Шахтер: Послематчевая пресс-конференция Ненада Бьелицы
Ненад Бьелица / ФК Динамо Загреб

Главный тренер загребского Динамо Ненад Бьелица поделился впечатлениями от ничьей с Шахтером (3:3) в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов

25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
 
Алан Патрик 13’
Марлос 79’
Жуниор Мораес 90+3’
Тете 90+8’
13’ Алан Патрик
25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
79’ Марлос
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
90+3’ Жуниор Мораес
90+8’ Тете

"Я вообще не хочу комментировать ситуацию на последних минутах. Не важно, что я сказал Брыху. Я давно против VAR. Он убивает эмоции, создает нелепые ситуации в футболе. И в Италии, и в Англии, и сегодня эта система приводит к странным ситуациям.

Динамо Загреб – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча

Я считаю, что лучше пусть судья ошибется – это просто человеческая ошибка. С помощью VAR мы стараемся их исправить, но делаем новые фейл. Не поддерживаю эту систему. Она вредит футболу, вообще не нужна.

У нас было много нервных моментов. Сами себе создали проблемы. Шахтер удивил нас с тактической точки зрения. Тайсон и Марлос играли широко на флангах, хотя обычно держатся центра.

Я считаю, что мы заслужили победу. В любом случае, набрали одно очко, которое очень ценное в борьбе за выход из группы. Не могу предъявить своим подопечным никаких претензий. Мы дрались на полную, они отдали все силы на поле.

Мы ожидаем 6 очков в следующих двух матчах. Манчестер Сити сегодня показал, что он не безгрешен. Можно покусать и фаворита. А против Аталанты мы умеем играть на равных", – сказал Бьелица после матча с "горняками".

Шахтар у божевільному стилі вирвав нічию із Динамо в Загребі й зберіг шанси на плей-офф Ліги чемпіонів

Источник: Футбол 24
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Динамо Загреб – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – как это было
6 ноября
11403
Теги
Лига чемпионов Динамо Загреб - Шахтер Ненад Белица Ненад Белица Динамо Загреб Динамо Загреб
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