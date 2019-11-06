Динамо Загреб – Шахтер: Кучер объяснил, благодаря чему "горняки" могут победить хорватов

Защитник Карпат Александр Кучер поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо Загреб – Шахтер.

"В Харькове вышла красивая и интересная игра, но очень тяжелая для Шахтера. Обе команды показали качественный футбол, и матч был уровня Лиги чемпионов, держал в напряжении зрителей до самого финального свистка. Конечно, обидно, что "горняки" не выиграли, потому что победа нужна была как воздух. Считаю, играли две равные команды и счет по игре.

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В Загребе поединок становится еще более важным. Будет гораздо труднее, чем дома. Если команда победит, то будет очень близок к цели – выход из группы. Хорваты приятно удивили своей организацией игры. Загребское Динамо практически не имеет слабых мест, команда сбалансирована во всех линиях, физически мощная и выносливая. Это позволило хорватам держать прессинг на протяжении всей игры, и очень умело и быстро выходить из обороны в атаку.

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Наверное, дома хозяева будут стремиться играть первым номером, и тогда Шахтер сможет использовать свои скоростные качества, разгонять быстрые атаки, он и умеет качественно делать. Главное – быть внимательными на первых минутах матча, действовать сконцентрировано в обороне, сдержать натиск хозяев, которых будут гнать вперед огромные фаны.

Думаю, этот матч будет переломным за второе место. Склоняюсь к победе Шахтера, несмотря на то, что в первой игре многие надеялись на победу "горняков", но которую так и не дождались. Шахтер учтет все недоработки в первой игре, сделает выводы, выберет правильную тактику, получится с решимостью и верой в победу", – отметил Кучер в комментарии UA-Футбол.

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