Динамо Загреб - Шахтер: Иванушец и Петкович прокомментировали упущенную победу

Игроки загребского Динамо после финального свистка в матче с Шахтером выразили свое разочарование результатом официальному сайту УЕФА.

"У нас было все для победы. Мы вели в два мяча и думали, что не упустим своего. А потом дважды пропустили на ровном месте. Мы разочарованы, но у нас сохраняются хорошие шансы на выход из группы", – сказал полузащитник Лука Иванушец.

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"Мы заслуживали гораздо большего в этом матче, и у нас есть основания быть недовольными результатом. Но это не выбило нас из колеи – мы хорошо играем и надеемся выйти из группы", – цитирует форварда Бруно Петковича официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 4-го тура Лиги чемпионов между Динамо Загреб и Шахтером была зафиксирована боевая ничья 3:3. Забив первыми на 13-й минуте "горняки" на 90-й минуте уступали сопернику 1:3. Уже в добавленное время усилиями Мораеса и Тете дончанам удалось установить "статус кво". К слову, Тете отличился с пенальти на 98-й минуте.

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