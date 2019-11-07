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Динамо Загреб - Шахтер: Иванушец и Петкович прокомментировали упущенную победу

11:20 161 Читати українською
Динамо Загреб - Шахтер: Иванушец и Петкович прокомментировали упущенную победу
Динамо Загреб – Шахтер – 3:3 / ФК Шахтер

Игроки загребского Динамо после финального свистка в матче с Шахтером выразили свое разочарование результатом официальному сайту УЕФА.

25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
 
Алан Патрик 13’
Марлос 79’
Жуниор Мораес 90+3’
Тете 90+8’
13’ Алан Патрик
25’ Бруно Петкович
74’ Никола Моро
79’ Марлос
83’ Лука Иванушец
90’ Арьян Адеми
90+3’ Жуниор Мораес
90+8’ Тете

"У нас было все для победы. Мы вели в два мяча и думали, что не упустим своего. А потом дважды пропустили на ровном месте. Мы разочарованы, но у нас сохраняются хорошие шансы на выход из группы", – сказал полузащитник Лука Иванушец.

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"Мы заслуживали гораздо большего в этом матче, и у нас есть основания быть недовольными результатом. Но это не выбило нас из колеи – мы хорошо играем и надеемся выйти из группы", – цитирует форварда Бруно Петковича официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 4-го тура Лиги чемпионов между Динамо Загреб и Шахтером была зафиксирована боевая ничья 3:3. Забив первыми на 13-й минуте "горняки" на 90-й минуте уступали сопернику 1:3. Уже в добавленное время усилиями Мораеса и Тете дончанам удалось установить "статус кво". К слову, Тете отличился с пенальти на 98-й минуте.

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