Динамо Загреб – Шахтер: фанаты хозяев невероятной поддержкой настраивали команду на матч

Фанаты загребского Динамо продемонстрировали, что умеют настраивать свою команду на матчи. Видео невероятной поддержки болельщиков смотрите на "Футбол 24".

Перед началом матча 4-го тура Лиги чемпионов между Динамо и Шахтером болельщики загребской команды на стадионе "Максимир" устроили невероятную поддержку своему клубу. Фанаты песнями и эмоциональными возгласами заряжали Динамо на положительный результат.

К слову, матч Динамо Загреб – Шахтер проходит в эти минуты. За событиями в этой битве следите в онлайн-трансляции на сайте "Футбол 24".

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