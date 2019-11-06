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Динамо Загреб – Шахтер: фанаты хозяев невероятной поддержкой настраивали команду на матч

22:48 7 Читати українською
Динамо Загреб – Шахтер: фанаты хозяев невероятной поддержкой настраивали команду на матч
Фанатское движение Bad Blue Boys / Фото из открытых источников

Фанаты загребского Динамо продемонстрировали, что умеют настраивать свою команду на матчи. Видео невероятной поддержки болельщиков смотрите на "Футбол 24".

25’ Бруно Петкович
 
Алан Патрик 13’
13’ Алан Патрик
25’ Бруно Петкович

Перед началом матча 4-го тура Лиги чемпионов между Динамо и Шахтером болельщики загребской команды на стадионе "Максимир" устроили невероятную поддержку своему клубу. Фанаты песнями и эмоциональными возгласами заряжали Динамо на положительный результат.

К слову, матч Динамо Загреб – Шахтер проходит в эти минуты. За событиями в этой битве следите в онлайн-трансляции на сайте "Футбол 24".

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Источник: Футбол 24
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Видеоновости Лига чемпионов футбольные фанаты Динамо Загреб - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Загреб Динамо Загреб
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