Товарищеский матч 28 апреля 2022 года

Динамо Загреб – Динамо Киев – 2:2

Голы: Вукотич, 29, Менало, 38 – Ванат, 8, 16

Загребская команда начала более активно, но именно киевляне вышли вперед. Довбик убежал от защиты хорватов и выкатил Ванату, который расстрелял ворота Задро. Спустя 8 минут Буяльский передачей в касание вывел Ваната на ударную позицию, а Владислав оформил второй дубль подряд.

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Впрочем, еще до перерыва Динамо Загреб отыгралось. Вукотич мощным ударом от поперечины отквитал один мяч, а Менало, прорвавшись с правого фланга и обыграв Сироту, выровнял положение. Во второй половине команды в основном пробивали издалека, однако к голам это так и не привело, поэтому команды завершили результативной ничьей.