Киевляне имеют немалые задолженности за трансферы, в частности, Франа Соля, Ибрагима Каргбо и Абдула Мохаммеда Кадири.

"Бело-синие" задолжали посредникам перехода Соля в столичный клуб 320 тысяч евро, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

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Суммы с пятью нулями еще не выплатили агентам Абдула Мохаммеда Кадири и Ибрагима Каргбо. Источник также отмечает, что в ближайшее время должны состояться суды по этому вопросу.

К слову, Соль перебрался в Киев за 3,5 млн евро в январе 2019-го, но не сумел успешно заыграть за основу киевлян. Похожая судьба постигла ганского хавбека и бельгийского форварда.

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