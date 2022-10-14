"Сейчас много говорят об этом поединке в свете текущего состояния команд. Шахтер сейчас находится в лучшем психологическом состоянии, если отталкиваться от результатов на внутренней арене и еврокубках.

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Тем не менее, мы знаем, что украинское Классико всегда проходит в напряженной и интересной борьбе. Уверен, что Динамо забудет все свои неудачи и будет супермотивированным. Предполагаю, что соперники сыграют вничью – 1:1", – сказал Кардаш в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок между Шахтером и Динамо состоится в воскресенье, 16 октября, на Арене Львов. Начало встречи в 17:00.

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