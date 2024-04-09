Обе индивидуальные награды досталось Динамо. Лучшим тренером УПЛ в марте стал Александр Шовковский, а лучшим игроком – Владислав Ванат.

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По результатам голосования форвард киевлян набрал 37% голосов, опередив Марко Мрвальевича из Вереса (21,7%), хавбека Шахтера Кевина (29,6%) и игрока Ворсклы Сергея Мякушко (11,7%). Конкурентами Шовковского, который набрал 36,5% голосов, были Юрий Вернидуб (Кривбасс), Марино Пушич (Шахтер) и Виталий Пономарев (Рух).

К слову, в марте Динамо провело четыре матча, в которых набрало 10 очков (лишь с Вересом была ничья). Ванат в этих поединках забил два гола.