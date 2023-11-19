"Я закладывал в своих ребят, в первую очередь, человеческие качества – дружбу, взаимопомощь. У меня всегда была мечта воспитать для Радомышля хорошего футболиста. У нас город маленький, возможности где-то пробиться чисто из Радомышля практически не было. Детской лиги также не было, поэтому мы ездили по районным турнирам.

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Если скажу, что ожидал от Саши такого прогресса, что он станет лидером сборной Украины и игроком АПЛ, это будет неправда. Потому что мы никогда не заглядываем настолько далеко. Он был маленький, поэтому Динамо забраковало его по антропологии.

Слава богу, подвернулся вариант в Ильичевске (ныне Черноморск). Мне сказали, что открылась академия вроде Шахтера. Его взяли, он стал основным, потом и в Шахтер все на отлично сдал. Понемногу все пришло. Я постоянно за ним наблюдал. Он дорос до юношеской Лиги чемпионов, стал капитаном команды. Уже видно было, если человек будет работать так дальше, то будут хорошие результаты.

Летом на каникулах он с утра сам тренировался. Приходит в 10 утра на часок, и у меня так же детки занимаются. Показал мне блокнот со своими упражнениями, а я же смотрю – и за своими детьми, и за его тренировочным процессом. Он все четко сам выполнял, а это очень трудно одному. Его сила духа и желание играть в футбол меня поражали. Надо любить футбол в себе, а не себя в футболе. Он это делает до сих пор.

Когда он в Манчестер Сити перешел, то мне многие говорили: "Ой, там ничего не будете, там АПЛ, там Менди, нечего ему там делать". Говорить легче всего, делать что-то трудно. Я им отвечал: "Парня пока никто не продает, значит он готов играть за Ман Сити".

Плох тот тренер, который не воспитал лучшего за себя ученика. Я очень горжусь тем, что воспитал намного лучше себя. И одного из лучших игроков мира, потому что играет он в лучшей лиге мира. И я рад очень за него. Понимаю, что и какую-то частичку своей работы в нем вижу", – сказал Борецкий в интервью Tribuna.

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