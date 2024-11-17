Прошлым летом киевлянам предлагали кандидатуру защитника Соломона Кверквелии, сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Опытный грузин пребывал в статусе свободного агента и своими габаритами (196 см) вполне мог подойти Александру Шовковскому. Впрочем, после недолгих раздумий Динамо отказалось. Киевлян мог смутить солидный возраст Кверквелии, которому уже 32 года. В сентябре центрбек подписал контракт с Динамо, но тбилисским.

По иронии судьбы, Кверквелия отметился автоголом в матче 5-го тура Лиги наций против Украины. Это был единственный точный удар "сине-желтых" и помог добыть на поле Грузии ничью 1:1.

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